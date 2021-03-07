إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

تحركت حملة مكبرة بقيادة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومتابعة محمد الشبراوي نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع شمال، لإزالة الإشغالات وتعديات المحال على حرم الطرق.وتم تنفيذ حملة انضباطية مكبرة لإزالة الإشغالات والتاندات والتعديات المخالفة أمام المحلات بسوق الجملة بشطا، نفذها قسم الإشغالات برئاسة نهاد العدوى، حيث تم المرور على كافة المحلات المتواجدة بالسوق ورفع كافة صور الإشغالات المتواجدة، وتحرير محاضر بالمخالفات، مع التنبيه مشددا بعدم تكرار المخالفة.