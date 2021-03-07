لجنة الانتخابات الفلسطينية: إتاحة معلومات جديدة عن الترشح للمجلس التشريعي

كشفت لجنة الانتخابات المركزية، صباح يوم الأحد، كافة المعلومات والإجراءات والطلبات والنماذج المتعلقة بعملية الترشح للمجلس التشريعي، حيث من المقرر الاقتراع يوم 22 مايو المقبل.وقالت لجنة الانتخابات في بيان صدر عنها، إنه بإمكان المواطنين الإطلاع على هذه التفاصيل والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال صفحة الترشح على موقع اللجنة الإلكتروني.وأوضحت اللجنة أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تبدأ في 20 مارس الجاري، ولمدة 12 يوما تنتهي مساء الأربعاء 31 من ذات الشهر.