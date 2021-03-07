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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد آخر ظهور لها.. سر شباب لبلبة «العمر مجرد رقم»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:37 ص
لبلبة
لبلبة
هويدا سعيد
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شاركت المذيعة بوسي شلبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكانت برفقة مجموعة من الأصدقاء، وكانت لبلبة ضمن هذه المجموعة والتي لفتت الأنظار بسبب رشاقتها.

و ارتدت الفنانة فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة بأكمام طويلة المصنوعة من القماش الشفاف المميز، مع حذاء ذو كعب عال باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

- إطلالاتها

تتميز إطلالات الفنانة لبلبة بالرقي، حيث تعتبر واحدة من أيقونات الموضة منذ ظهورها وهي طفلها، فهي من الجيل الذهبي للسينما المصرية، ودائما ما كنت تطل على الجمهور بمظهرها الأنيق والعصري، كما أنها متابعة جيدة لصيحات الموضة.

- تسريحات شعرها

في بداية مشورها كانت تتطل علينا لبلبة بشعرها الأسود الطويل، وكانت دائما ما تعتمد على تسريحة الشعر المرفوع، ومع بداية التسعينات ظهرت الفنانة في عدد كبير من الأفلام بقصات شعر متوسطة الطول، ومع بداية الألفيات ظهر بتسريحة شعر قصير، وهو ما تفضله الآن وقالت في أحد اللقاءات أنها تشعر بأنها شباب مع تلك القصة.

- أسرار رشاقة لبلبة

تعتبر الفنانة لبلبة من أشهر الفنانات التي تشتهر برشاقتها ولياقتها، وحسب تصريحاتها في أكثر من لقاء أنها تقوم بعدة أمور لتحافظ على رشاقتها، وكان ابرزها:

- لا تتناول أي مأكولات بعد الساعة السادسة مساء
- النوم مبكرًا ما بين 7 إلى 9ساعات.
- الرياضة وهي تمارسها منذ طفولتها
- الابتعاد عن الحزن.
- الأناقة والمكياج.
- شرب كميات كبيرة من الماء علي مدار اليوم.
- دائمًا ما تستعيد ذكرياتها في فترة الشباب، من خلال نشر صور قديمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجعها علي الرشاقة.
بعد آخر ظهور لها.. سر شباب لبلبة «العمر مجرد رقم»
بعد آخر ظهور لها.. سر شباب لبلبة «العمر مجرد رقم»

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