بعد آخر ظهور لها.. سر شباب لبلبة «العمر مجرد رقم»

- إطلالاتها

- تسريحات شعرها

- أسرار رشاقة لبلبة

شاركت المذيعة بوسي شلبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكانت برفقة مجموعة من الأصدقاء، وكانت لبلبة ضمن هذه المجموعة والتي لفتت الأنظار بسبب رشاقتها.و ارتدت الفنانة فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة بأكمام طويلة المصنوعة من القماش الشفاف المميز، مع حذاء ذو كعب عال باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.تتميز إطلالات الفنانة لبلبة بالرقي، حيث تعتبر واحدة من أيقونات الموضة منذ ظهورها وهي طفلها، فهي من الجيل الذهبي للسينما المصرية، ودائما ما كنت تطل على الجمهور بمظهرها الأنيق والعصري، كما أنها متابعة جيدة لصيحات الموضة.في بداية مشورها كانت تتطل علينا لبلبة بشعرها الأسود الطويل، وكانت دائما ما تعتمد على تسريحة الشعر المرفوع، ومع بداية التسعينات ظهرت الفنانة في عدد كبير من الأفلام بقصات شعر متوسطة الطول، ومع بداية الألفيات ظهر بتسريحة شعر قصير، وهو ما تفضله الآن وقالت في أحد اللقاءات أنها تشعر بأنها شباب مع تلك القصة.تعتبر الفنانة لبلبة من أشهر الفنانات التي تشتهر برشاقتها ولياقتها، وحسب تصريحاتها في أكثر من لقاء أنها تقوم بعدة أمور لتحافظ على رشاقتها، وكان ابرزها:- لا تتناول أي مأكولات بعد الساعة السادسة مساء- النوم مبكرًا ما بين 7 إلى 9ساعات.- الرياضة وهي تمارسها منذ طفولتها- الابتعاد عن الحزن.- الأناقة والمكياج.- شرب كميات كبيرة من الماء علي مدار اليوم.- دائمًا ما تستعيد ذكرياتها في فترة الشباب، من خلال نشر صور قديمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجعها علي الرشاقة.