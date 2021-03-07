كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة الكبرى

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة على أغلب المحاور والميادين، وسط انتشار رجال المرور، لمتابعة الحالة.وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية متحركة على طريق السويس الصحراوي بـ مناطق الكارتة بالاتجاهين.واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، حيث نفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.