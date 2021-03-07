رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة الكبرى

الأحد 07/مارس/2021 - 09:50 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
حسام محفوظ
طباعة
شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة على أغلب المحاور والميادين، وسط انتشار رجال المرور، لمتابعة الحالة.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية متحركة على طريق السويس الصحراوي بـ مناطق الكارتة بالاتجاهين.

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، حيث نفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

صحيفة: ثقة الأمريكيين في لقاحات كورونا تتزايد

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات