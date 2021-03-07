«التموين»: ضخ قرابة 9 آلاف طن زيت وسكر بمنافذ السلع يوميا

أكدت شركتي الجملة المصرية والعامة، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنها التي يصل عددها إلى 1500 مخزن جملة بمحافظات الجمهورية، لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذا تموينيا تصرف السلع التموينية للمواطنين.وقالت الشركتان، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن 3 أشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يوميًا من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة إلى التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضخ ما يقارب 3500 إلى 4000 طن من زيت الطعام يوميًا على بطاقة الدعم، وألف طن يومي من الأرز، وما يقارب الـ 500 طن من المكرونة، و5000 طن سكر.