بابا الفاتيكان يصل إلى كنيسة «حوش البيعة»

وصل موكب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل العراقية.ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد.يذكر أن رئيس إقليم كردستان بالعراق نيجيرفان بارزاني، قال في تغريدة له عقب لقاء البابا "إنه مع بدء زيارة البابا في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".