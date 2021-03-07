اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل حالة ثانية لفرط الحساسية التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، في أعقاب التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.وأضافت الوزارة أن موظفة بالرعاية الصحية في العشرينات من عمرها، تعرضت لطفح جلدي، بعد حوالي 25 دقيقة من التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا أمس الأول الجمعة.وأعقب ذلك أعراض أخرى مثل السعال والحمى وضغط الدم المنخفض وصعوبة في التنفس.وكانت قد تلقت اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك".