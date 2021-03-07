«تيك توك» تطلق «سؤال وجواب» للحوار بين مطوري الفيديوهات والمشاهدين

أضافت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" خاصية جديدة تتيح التواصل بين المشاهدين ومطوري الفيديوهات التي يبثونها عبر التطبيق، ويمكن إجراء الحوار بالنصوص المكتوبة أو بتبادل رسائل الفيديو.وقالت شركة "تيك توك" إن هذه الخاصية أصبحت متاحة الآن للمستخدمين في كل أنحاء العالم، بعد ان كانت قد طرحتها بشكل تجريبي في وقت سابق من العام الحالي.وتحمل الخاصية الجديدة اسم "تيك توك كيو أند أيه" وتتيح لمطوري الفيديوهات لتحويل تعليقاتهم إلى صورة أسئلة "سؤال وجواب" والرد على أسئلة المشاهدين سواء كتابة أو بلقطات فيديو وإضافة رابط "كيو أند أيه" إلى صفحة المعلومات الشخصية،ـ كما يمكن تفعيل الخاصية مع فيديوهات البث المباشر.وتطور خاصية "تيك توك كيو أند أيه" الطريقة الحالية التي يتفاعل بها مطورو الفيديوهات مع المشاهدين، وغالبا ما يرغب المشاهدون في طرح بعض الأسئلة بعد مشاهدة الفيديوهات على منصة تيك توك بشأن محتوى الفيديو بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.