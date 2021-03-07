ألمانيا: إعطاء 7.33 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 7.33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ235 ألف و927 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو عشرة أسابيع.