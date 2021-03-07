«تؤدي إلى الموت».. بلاغ للنائب العام لحجب لعبة «الوشاح الأزرق»

تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مبرمجي لعبة «التعتيم» أو «الوشاح الأزرق»؛ لحجبها وإلزام وسائل الإعلام بضرورة التوعية بمخاطرها.وشرح المحامي في البلاغ، أن «التعتييم ليست إلا مجرد لعبة على التيك توك، ولكنها للأسف الشديد قاتلة، حيث يمتنع المشارك في التحدي عن التنفس، ويفقد وعيه لإيهامه بشعور بأحاسيس قوية، تشبه تعاطي المخدرات وكذلك لإثبات الذات».وأضاف أنه «تلك الأحساسيس التي يمكن أن يشعر بها المراهق من خلال دعوته للانتحار وكتم أنفاسه، فاللعبة تمارس تحدي للمراهق من أجل إثبات قدرته على التحمل، ولكن تؤدي به في نهاية المطاف للموت».ولفت إلى أن قانون الطفل يوكد أن تكفل الدولة حماية الطفولة، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة، وأن المادة ٨٩ أيضا تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.