اليوم.. الحكم على موظف اختلس 1.5 مليون جنيه بالسيدة زينب

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، الحكم على "م. ع. ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف المليون جنيه.وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظفًا عموميًا، وآخر سبق الحكم عليه، اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيهًا المملوكة لجهة عملهما والسابق لهما تحصيلها من عملاء المأمورية محل عملهما.وأضاف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية، أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد اضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن اختلسا المبلغ النقدي بما ألحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.