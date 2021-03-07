تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

رفض علماء أمريكيون دعوات بعض أعضاء الكونجرس للاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بهدف تسريع عملية التلقيح، مضيفين أنه لا أدلة على فعالية تلك الخطوة.وقال بيتر ماركس مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي يشرف على اللقاحات، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية "إنه من الضروري استخدام هذه اللقاحات بالطريقة التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء".وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أقرت أواخر العام الماضي التلقيح بجرعتين من لقاحات شركتي "موديرنا" و"فايزر - بيونتك"، وفي الآونة الأخيرة وافقت على استخدام جرعة واحدة للقاح من شركة "جونسون آند جونسون".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات فيروس "كورونا" لسكانها البالغين بحلول أواخر مايو القادم.