تسريب امتحان «تاريخ تانية ثانوي» على «تليجرام»

تداول طلاب الصف الثاني الثانوي عبر تطبيق تليجرام أجزاء من امتحان مادة التاريخ، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل لجانهم الامتحانية، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.