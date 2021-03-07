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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات السيسي في الخرطوم تتصدر اهتمامات «صحف السودان»

الأحد 07/مارس/2021 - 09:27 ص
السيسي وحمدوك
السيسي وحمدوك
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تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان أمس السبت، اهتمامات الصحف السودانية، التي عنونت صفحاتها الأولى بتصريحات الرئيس السيسي، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مؤتمرهما المشترك في ختام الزيارة أمس.

واهتمت صحيفة "أخبار اليوم"، بتأكيد الرئيس السيسي سعي البلدين إلى وضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها، بما يعكس تلاقي إرادتنا السياسية القوية في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الجهد المشترك المكثف الذي يلبي مصلحة وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وعنونت صحيفة "الوطن" صدر صفحتها الأولى، بـ "تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للخرطوم"، وأكدت حدوث اتفاق بين السودان ومصر على ملف سد النهضة والقضايا الإقليمية، مشيرة إلى لقاءات الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك

واهتمت صحيفة "السوداني"، بتأكيد الرئيس السيسي مناقشة عدد من المشروعات الحيوية بين مصر والسودان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة، فيما نقلت عن البرهان قوله إن زيارة السيسي تأتي في مرحلة انتقالية صعبة تحتاج إلى دعم الأصدقاء والأشقاء، وأن الزيارة تمثل دعما وسندا للسودان وشعبه وثورته، مضيفة أن دقلو، قدم شرحا للرئيس السيسي حول سير تنفيذ اتفاق السلام.

وأكدت صحيفة "التيار" أن زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم شهدت توحيد المواقف بين البلدين في مفاوضات سد النهضة، مبرزة تأكيد الرئيس السيسي لتطابق رؤى البلدين، على رفض الملء الأحادي لسد النهضة من قبل أثيوبيا.

وخصص تلفزيون السودان حلقة مساء أمس من برنامج "حوار البناء الوطني" -وهو واحد من أهم البرامج السياسية في السودان، ويقدمه مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان أحمد لقمان لتناول زيارة الرئيس السيسي للبلاد، حيث استضاف وزير الثقافة والإعلام السابق فيصل محمد صالح، نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين، ورئيس تحرير صحيفة "إيلاف" خالد التيجاني، وأكد الضيوف أهمية الزيارة في توقيتها والملفات التي تناولتها.

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