أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يُشاركون في قداس السيامات بالعاصمة الجديدة

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وشارك بصلوات القداس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ من بينهم الأنبا هظرا مطران أسوان والأنبا مرقس مكران شبرا الخيمة، والأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا ديمتريوس اسقف ملوي والأنبا إسحق أسقف طما.وخصصت الكنيسة خلال التنظيم بقداس سيامة الأساقفة الجدد ركن خاص لرهبان الأديرة، يقدر بحوالي أكثر من مائتي مقعد جماعي مقسمة على الأديرة المختلفة.وشارك بالحضور رهبان من أديرة الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا والأنبا بيشوي وادي النطرون ودير مار بقطر ودير الانبا توماس بسوهاج، حيث خصصت الكنيسة ركن خاص برهبان كل دير، وذلك لمشاركتهم التهنئة والحضور لرفقائهم من الرهبان الذين تمت سيامتهم كأساقفة جدد.ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الانبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الانبا فام أسقفا على إبراشية شرق النيل.كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا باسم الانبا جوزيف، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية آسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية باسم الأنبا اكسيوس.