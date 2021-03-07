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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: المشروعات القومية تساهم فى إدارة وتوزيع المياه بكفاءة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:23 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لاستعراض ومتابعة معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات القومية الحالية ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، بحضور المهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مطالبا بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ والمتابعة المستمرة وحث الشركات المنفذة والعاملين على بذل الجهد لضمان إنهاء المشروع القومى فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى وضع خطة تأهيل المسقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى المحافظات.

وأكد وزير الرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع له  مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، وضمان وصول مياه الرى ألى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وشدد عبد العاطي، على وضع آليات وبرنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة، وترشيد إستهلاك المياه وإدارة توزيعها بكفاءة عالية.

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