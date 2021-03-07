استقبال رسمي وشعبي للبابا فرنسيس في الموصل

وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مدينة الموصل العراقية بعد أن أنهى زيارته إلى أربيل.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس وصل إلى الموصل، وسط استقبال رسمي وشعبي من أهالي المدينة.وكان البابا فرنسيس قد زار - في وقت سابق اليوم - عاصمة (كردستان العراق) واجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.وقال رئيس إقليم كردستان العراق - في تغريدة عقب لقاء البابا - "إنه مع بدء زيارة البابا في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".