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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام

الأحد 07/مارس/2021 - 09:31 ص
إنجي المقدم
إنجي المقدم
هويدا سعيد
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نشرت الفنانة أنجي المقدم، صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها.

- أخر ظهور لها

ظهرت إنجي المقدم بإطلالة كاجوال أنيقة وعصرية، حيث ارتدت جاكيت جينز أزرق وأسفله قميص أبيض مع شراب شيفون منقط، واعتمدت على مكياج خفيف مع أحمر الشفاه باللون، مع رسمة العين ووضع شادو باللون الأحمر، مع تسريحة شعر بسيطة.


- إطلالتها

تتميز إطلالات إنجي المقدم بالبساطة، حيث أنها لا تفضل التكلف في اختيارها للأزياء الخاصة بها، بالإضافة إلى أنها تفضل الالوان الغامقة.


- تسريحات شعر إنجي المقدم

تفضل التسريحات للشعر البسيطة الناعمة التي تبرز ملامحها الجميلة، حيث أنها تفضل أن تترك شعرها منسدلا أو تسريحة الشعر المرفوع وهو ما يبرز جمالها، وفي اعتمدها على المكياج تفضل دائما الألوان الترابية التي تميل إلى طبيعتها الخميرة.


ونصحبكم مع مجموعة من ابرز إطلالات إنجي المقدم التي تظهر أنوثتها وجمالها.
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام
في آخر جلسة تصوير لها.. إنجي المقدم تبرز جمالها على انستجرام

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