مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس خلال مارس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مناورات ستجرى بين القوات الروسية المحمولة جوا، وقوات العمليات الخاصة البيلاروسية، خلال مارس الجاري على أراضي البلدين.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة أن أول مناورة تكتيكية بين الجانبين لعام 2021 ستجرى في الفترة من 9 إلى 20 مارس في ميدان تدريب بوليفنو بمنطقة أوليانوفسك.وذكرت الوزارة أن المرحلة النشطة من التدريبات ستقام في الفترة من 16 إلى 19 مارس، وسيشارك إجمالا أكثر من 400 جندي ونحو 100 وحدة قتالية ومعدات خاصة من تشكيل أوليانوفسك في التدريبات، ومن الجانب البيلاروسي سيكون هناك أكثر من 80 جنديا من فرقة تابعة لقوات العمليات الخاصة.