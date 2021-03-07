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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوارئ في «ترهونة» الليبية بعد رصد تحركات لداعش حول المدينة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:14 ص
داعش
داعش
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أعلنت قوت مكافحة الإرهاب بمدينة تورهان الليبية، حالة الطوارئ العسكرية، بعد رصد معلومات بتحركات لتنظيم داعش الإرهابي حول المدينة.

وأكدت قوة مكافحة الإرهاب بترهونة بحسب، بوابة أفريقيا الليبية، اليوم الأحد، استعداد قواتها للتحرك لأي طارئ بعد ورود أخبار عن تحركات لخلايا تابعة لتنظيم الدولة حول المدينة.

وذكرت القوة أنها قامت بتمشيط المنطقة الممتدة من جبال سوق الأحد وفم ملغة بشكل مكثف، وقد أنهت مهمتها بالكامل دون وجود أي أثر لتحركات مشبوهة بالخصوص.

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