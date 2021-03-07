طوارئ في «ترهونة» الليبية بعد رصد تحركات لداعش حول المدينة

أعلنت قوت مكافحة الإرهاب بمدينة تورهان الليبية، حالة الطوارئ العسكرية، بعد رصد معلومات بتحركات لتنظيم داعش الإرهابي حول المدينة.وأكدت قوة مكافحة الإرهاب بترهونة بحسب، بوابة أفريقيا الليبية، اليوم الأحد، استعداد قواتها للتحرك لأي طارئ بعد ورود أخبار عن تحركات لخلايا تابعة لتنظيم الدولة حول المدينة.وذكرت القوة أنها قامت بتمشيط المنطقة الممتدة من جبال سوق الأحد وفم ملغة بشكل مكثف، وقد أنهت مهمتها بالكامل دون وجود أي أثر لتحركات مشبوهة بالخصوص.