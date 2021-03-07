تداول أسئلة وإجابات «تاريخ تانية ثانوي» على «تليجرام» (صور)

تداولت جروبات التليجرام لطلاب الصف الثاني الثانوي، صورا لامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.وحصلت «الدستور» على صور "لقطة الشاشة" من هذه الجروبات التي سربت أسئلة وإجابات امتحان التاريخ.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني