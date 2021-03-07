الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار واليورو ينخفض

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد، إلى مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.360 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 418ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.324 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.