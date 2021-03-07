300 ألف شخص يتلقون لقاحات كورونا بكوريا الجنوبية

تلقى أكثر من 300 ألف شخص في كوريا الجنوبية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن أطلقت البلاد حملة تطعيم واسعة النطاق الأسبوع الماضي.ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الأحد، عن فريق العمل المسئول عن حملة التطعيم قوله "إنه تم تطعيم 314 ألفا و656 شخصا حتى الآن ضد فيروس كورونا؛ بينهم 17 ألفا حصلوا على اللقاح أمس (السبت)".وقد تلقى حوالي 301 ألف شخص لقاح "أسترازينيكا".. بينما تلقى 5270 شخصا لقاح "فايزر" المضاد للفيروس التاجي.ووصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من آثار سلبية بعد تلقي التطعيمات إلى 3689 شخصا من بينهم حوالي 800 حالة تم الإبلاغ عنها أمس السبت.