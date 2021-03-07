529 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينها حالتين وافدتين من الخارج.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 141 ألفا و885 حالة، تعافى منها 133 ألفا و934 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و573 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1378 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.