إيطاليا: إعطاء 5.29 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 29ر5 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 155ألفا و677جرعة لكل يوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 6ر1عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 05ر3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 99 ألفا و578 حالة.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وخمسة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة،سواء كان من جرعة واحدة أو جرعتين