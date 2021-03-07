رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس إقليم كردستان بعد لقاء بابا الفاتيكان: ملتزمون بالسلام والحرية الدينية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:00 ص
نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس إقليم كردستان بالعراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، التزام الإقليم بالسلام والحرية الدينية.

وقال بارزاني ـ في تغريدة له عقب لقاء جمعه مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إنه مع بدء زيارة بابا الفاتيكان لإقليم كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر (البيشمركة) وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

وكان البابا فرنسيس قد وصل صباح اليوم إلى محافظة أربيل؛ قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته التاريخية إلى العراق.

موضوعات متعلقة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

أسباب انسحاب المرشحين الثلاثة لرئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

صحيفة: ثقة الأمريكيين في لقاحات كورونا تتزايد

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بنجاح موريتانيا فى تنظيم كأس الأمم الافريقية للشباب

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات