8 نقاط رئيسية في برنامج هيثم بطاح الانتخابي لعضوية مجلس الصحفيين

أعلن الزميل هيثم بطاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، تفاصيل برنامجه الانتخابي، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية بدعمه.وقال بطاح إنه يحرص على تقديم خدمة حقيقية، وتمثيلا حقيقيا لمطالب أعضاء الجمعية العمومية بالتعاون مع النقيب وباقى الزملاء بالمجلس.وفيما يلي الأهداف العامة لبرنامجه:- تشكيل فريق عمل من الزملاء الصحفيين مندوبي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعقد اجتماع شهري معهم، للتحرك بشكل جماعي نحو الحصول على خدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة بمشاركة الزملاء المؤثرين مع مصادرهم داخل الوزارات.- وضع آلية لعقد لقاءات ودية ورسمية بشكل مستمر مع المسئولين لإعادة التواصل مع جهات الدولة فى إطار المحاولة لإزالة الفجوة بين النقابة والوزارات والمحافظات بما يخدم الزملاء ويحقق مصالحهم بالتوافق مع المجلس القادم.- أزمة التعيينات وسنوات العمر التي تضيع «تحت التدريب»، سنجد لها حلا عادلا من خلال تماسكنا ووحدتنا، وفتح آفاق التفاوض مع الصحف بكل السبل المتاحة من أجل وضع حد أقصى لإنهاء قصة التعيينات، بالطبع بالتعاون مع النقيب وأعضاء المجلس والجهات المعنية.- جميعنا يعلم أن منتحلي الصفة باتوا أزمة تؤرق الزملاء خاصة في المحافظات، وتضيق عليهم في تعاملاتهم مع مصادرهم وتشوه المهنة بشكل عام، وعليه ستكون هناك تحركات جدية مع وزارتي الداخلية والعدل لوضع آليه قانونية واضحة لمواجهة منتحلى الصفة وفق أطر ومعايير محددة، مع الحفاظ على حقوق الزملاء المتدربين بالجرائد المعروفة والتي لها تواجد على الساحة الصحفية.- الزملاء الصحفيين في المحافظات عانوا كثيرا من التجاهل، وعليه سنسعى لعقد لقاءات دورية بالزملاء فى المحافظات للاطلاع على مشاكلهم والعمل على وضع آلية لربطهم وقضاء مصالح بالنقابة العامة وفرعها بالإسكندرية دون الحاجة لحضورهم إلى القاهرة على سبيل المثال: تفعيل اللجان النقابية مع منحها صلاحيات تحقق الخدمات المتكاملة لهم أو تفويض مندوب منهم لأداء كافة الخدمات بالتنسيق مع عضو المجلس.- أيضا قضية «تكويد» الصحف الجديدة هي حق أصيل، وسأسعى حال وجودى فى المجلس القادم لإلحاق محرريها بجداول القيد، إذا كانت هذه المنافذ الصحفية تنطبق عليها الشروط والمعايير التي تحددها النقابة ومن قبلها المجلس الأعلى للإعلام للموافقة على قيد الجرائد الجديدة مع العمل على «فلترة» المتقدمين للجان القيد بشكل يحقق العدالة، ويمنح الفرص لشباب الصحفيين.- ولا ينبغي أيضا أن نتغافل أزمة «الصحفيين الحزبيين»، حيث من الضروري تقديم دعم مادى للصحف الحزبية خاصة المتعطلة، لإعادة إحيائها من جديد، شرط أن يستمر الدعم لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، ليكون بمثابة المساندة لحين وقوف هذه الصحف على أقدامها مرة أخرى، على أن تبحث إدارتها عن موارد اقتصادية لإصدارها وبثها ورقيًا أو إليكترونيًا.- الصحافة الإقليمية فى مقدمة الاهتمامات والتحرك لإعادة إحياء صحف المحافظات سواء كانت صحفًا حكومية أو حزبية أو خاصة لاسيما الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة هدف رئيسي كونها أكثر معرفة بالإقليم ووعيًا بالمجتمع المحلي الذي تصدر فيه وأكثر فهمًا لمواطني الإقليم واحتياجاتهم المجتمعية ومنابر شرعية أفرزت العشرات من الكوادر المتميزة فى كل ميادين العمل الصحفى والإعلامي.