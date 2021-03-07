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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء قداس ترسيم الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الإدارية (بث مباشر)

الأحد 07/مارس/2021 - 09:23 ص
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة
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بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، ترأس صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمم البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الانبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا فام أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا باسم الأنبا جوزيف، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية باسم الأنبا إكسيوس.

ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.


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