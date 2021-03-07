من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
الأحد 07/مارس/2021 - 09:44 ص
سلمى بدرطباعة
بدأت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من المعاطف الفخمة المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الخريف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.
- معاطف مطبعة:
تم تقديم العديد من المعاطف المطبعة، خاصة طبعة الترتان الكلاسيكية والنقوشات البرية تناسب صاحبات القوام النحيف لتظهرهم بمظهر اعرض.
- معاطف متوسطة الطول:
تم تقديم معاطف أحادية اللون متوسطة الطول تغطي بالكاد الركبة، ذات لياقات عريضة.
- المعاطف الماكسي:
تم تقديم العديد من المعاطف الماكسي للنساء ممشوقات القوام، تم تصميم معطف أبيض طويل وواسع مميز بالشق الطويل على الجانبين، ومعطف اخر ترتان يمزج بين اللونين الأحمر والوردي.
- معاطف ذات اللون الواحد:
تم تقديم العديد من المعاطف ذات اللون الواحد والخالية من أي طبعات وتطريز، وتم عرض معطف أحمر بقصة مستقيمة وطول ميدي بأزرار ذهبية.
- معاطف مطبعة:
تم تقديم العديد من المعاطف المطبعة، خاصة طبعة الترتان الكلاسيكية والنقوشات البرية تناسب صاحبات القوام النحيف لتظهرهم بمظهر اعرض.
- معاطف متوسطة الطول:
تم تقديم معاطف أحادية اللون متوسطة الطول تغطي بالكاد الركبة، ذات لياقات عريضة.
- المعاطف الماكسي:
تم تقديم العديد من المعاطف الماكسي للنساء ممشوقات القوام، تم تصميم معطف أبيض طويل وواسع مميز بالشق الطويل على الجانبين، ومعطف اخر ترتان يمزج بين اللونين الأحمر والوردي.
- معاطف ذات اللون الواحد:
تم تقديم العديد من المعاطف ذات اللون الواحد والخالية من أي طبعات وتطريز، وتم عرض معطف أحمر بقصة مستقيمة وطول ميدي بأزرار ذهبية.
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)