من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)

- معاطف مطبعة:

- معاطف متوسطة الطول:

- المعاطف الماكسي:

- معاطف ذات اللون الواحد:

بدأت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من المعاطف الفخمة المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الخريف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.تم تقديم العديد من المعاطف المطبعة، خاصة طبعة الترتان الكلاسيكية والنقوشات البرية تناسب صاحبات القوام النحيف لتظهرهم بمظهر اعرض.تم تقديم معاطف أحادية اللون متوسطة الطول تغطي بالكاد الركبة، ذات لياقات عريضة.تم تقديم العديد من المعاطف الماكسي للنساء ممشوقات القوام، تم تصميم معطف أبيض طويل وواسع مميز بالشق الطويل على الجانبين، ومعطف اخر ترتان يمزج بين اللونين الأحمر والوردي.تم تقديم العديد من المعاطف ذات اللون الواحد والخالية من أي طبعات وتطريز، وتم عرض معطف أحمر بقصة مستقيمة وطول ميدي بأزرار ذهبية.