طلاب الثالث الإعدادي يتسلحون بـ«الكبدة» قبل الامتحان الموحد

محال الطعام وعربات الكبدة أول مقصد طلاب مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين، في صباح يوم الأحد، قبل دخول اللجان لأداء الامتحان الموحد للصف الثالث الإعدادي.وقرر طلاب مدرسة نجيب محفوظ الدخول للامتحان بمعدة ممتلئة، بعد قرار امتحانهم لكل المواد المقررة في يوم واحد وورقة واحدة.وقال الطالب ماجد محمد: «لازم نركز للامتحان الشامل كل المواد ده، عشان كدا قررنا ناكل وجبة الكبدة من على العربية لاستقبال الامتحان بتركيز تام».يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان الفصل الدراسي الأول في يوم واحد، من خلال ورقة موحدة تشمل كل المواد.