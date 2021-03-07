8103 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون و500 ألف و182 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد القول - إنه سجل 96 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 71 ألفا و900 حالة، موضحة أن حوالي مليونين و304 آلاف و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض، إضافة إلى 124 ألف حالة نشطة في البلاد.