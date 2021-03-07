الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة وأراضي المزارعين ورعاة الأغنام في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفاد ت وكاله وفا الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال، ما تسبب باضرار بمركب الصيد وخروج الصيادين الى الشاطئ.وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية وأبراج المراقبة على الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، استهدفت أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وأجبرتهم على ترك المنطقة والعودة الى بيوتهم.يذكر أن الاحتلال يتعمد يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص، ويمنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.