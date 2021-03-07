مصرع شاب سقطت عليه حاوية بميناء دمياط

لقي شاب يدعي محمد سادات من مركز كفر سعد بدمياط، مصرعه صباح اليوم الأحد، إثر سقوط حاوية عليه بميناء دمياط، حيث تجمهر العاملون في محاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم إخطار ذوي المتوفي لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به والبدء في مراسم تشييع جنازته، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.