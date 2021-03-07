صحيفة: ثقة الأمريكيين في لقاحات كورونا تتزايد

ذكرت استطلاعات رأي حديثة بين الأمريكيين إلى رغبة متزايدة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وسط زيادة الثقة في التطعيمات واعتزام السلطات توزيع لقاح ثالث معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وقالت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - إن الرئيس جو بايدن كشف هذا الأسبوع عن شراكة بين شركتي "ميرك" و"جونسون آند جونسون" لإنتاج لقاح (كوفيد-19) أحادي الجرعة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستحصل على جرعات كافية من هذا اللقاح بجانب التطعيمات ثنائية الجرعات من فايزر وموديرنا لتلقيح كل أمريكي بالغ بحلول نهاية شهر مايو القادم.وفي دراسات أجريت في الأسابيع الأخيرة، أظهر الأمريكيون استعدادًا متزايدًا للحصول على اللقاح على الرغم من تردده في الإقدام عليه عند بدء طرح برامج التطعيم الوطنية.ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation أواخر الشهر الماضي، قال 55% من البالغين في الولايات المتحدة إنهم إما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو أرادوا الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن.كما أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة (أكسيوس إيبسوس) مؤخرًا نتائج مماثلة، حيث قال 57% إنهم سيتلقون اللقاح أو حصلوا عليه بالفعل، بما مثل ارتفاعًا من 13% فقط من البالغين الذين قالوا في سبتمبر الماضي إنهم مستعدون للحصول على اللقاح بمجرد إتاحته لهم.وعلى الرغم من الرغبة المتزايدة في التطعيم بين الأمريكيين بشكل عام، أبرزت (ذا هيل) أن هناك توجها كبيرا بين مجموعات الأقليات والأشخاص ذوي الدخل المنخفض بأنهم سوف يظلون أقل استعدادًا لتلقي أحد اللقاحات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.