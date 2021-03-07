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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: انتكاسة الصادرات الدفاعية وسط خفض الميزانية العسكرية عالميا

الأحد 07/مارس/2021 - 08:36 ص
الصادرات الدفاعية
الصادرات الدفاعية
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كشف المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، أنه من المتوقع أن تتعرض صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الدفاعية لانتكاسة؛ حيث عمدت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى خفض الميزانيات العسكرية وسط تفشي جائحة كوفيد -19.

وأوضح تقرير المعهد - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنخفض ميزانية الدفاع العالمية بنسبة 2ر2 % سنويًا حتى عام 2024 المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر الصادرات الراكدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويشار إلى أن المشاريع العسكرية الخارجية السنوية التي فازت بها الشركات الكورية الجنوبية ظلت ثابتة، حيث تحوم حول 3 مليارات دولار أمريكي في الفترة من عام 2016 إلى عام 2020، وخلال الفترة 2015 وحتى 2019، كانت شركة كوريا للصناعات الفضائية هي أكبر مصدر للمنتجات الدفاعية بقيمة 8ر2 ترليون وون (أي ما يعادل 47ر2 مليار دولار أمريكي)، تليها شركة هانوا للدفاع وشركة أل أي جي نيكس وون مع 8ر949 مليار وون و5ر916 مليار وون لكل منهما.

يذكر أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة العاشرة بين أكبر مصدر في العالم في هذا القطاع خلال فترة الخمس سنوات.

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