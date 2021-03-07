65 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأحد، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إن من بين الحالات الجديدة 60 حالة عدوى محلية وخمس حالات لأشخاص قادمين من الخارج، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 26 ألفا و370 حالة.ولم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس، لتبقى حصيلة الوفيات بالفيروس عند 85 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.