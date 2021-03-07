السودان يُحذر: لا يمكن الاستفادة من سد النهضة دون الالتزام بالقانون الدولي

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملء إثيوبيا لسد النهضة.وأضاف «عباس»، في تصريحات نقلتها فضائية «العربية»: «نطالب أن تستغرق عملية التخزين في السد شهرين على الأقل»، مشيرًا إلى أن «السد يجب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة».وتابع: «نرحب بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة»، مؤكدا على أنه «لا يمكن الاستفادة من بالسد دون الالتزام بالقانون الدولي».يأتي هذا فيما أكد بيان صدر عن الرئاسة المصرية، أمس السبت، اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب أعلى درجات التنسيق بين القاهرة والخرطوم.