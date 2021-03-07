ارتفاع إصابات كورونا في الأرجنتين لـ 2.1 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين إلى مليونين و146 ألفا و714 حالة.وذكرت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الأرجنتين ارتفع إلى 52 ألفا و870 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في الأرجنتين بلغ مليونا و940 ألفا و317 شخصا.