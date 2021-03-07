ارتفاع إصابات كورونا في الأرجنتين لـ 2.1 مليون
الأحد 07/مارس/2021 - 08:24 ص
أ ش أطباعة
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين إلى مليونين و146 ألفا و714 حالة.
وذكرت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الأرجنتين ارتفع إلى 52 ألفا و870 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في الأرجنتين بلغ مليونا و940 ألفا و317 شخصا.
وذكرت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الأرجنتين ارتفع إلى 52 ألفا و870 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في الأرجنتين بلغ مليونا و940 ألفا و317 شخصا.