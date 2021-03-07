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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 08:23 ص
الاستعداد لقداس سيامات
الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة
تريزة شنودة
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بدأ منذ قليل توافد عدد من الأقباط إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور طقس قداس سيامة عدد من الأساقفة الجدد بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

واتخذت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال صلوات القداس.

من جانبه قال إيهاب صبحي أحد قادة الكشافة الكنسية بكاتدرائية ميلاد المسيح، إن الإجراءات الاحترازية أحد شروط التنظيم بصلوات القداس حفاظا على سلامة الحضور للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ ومن أهم هذه الإجراءات قياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة للتأكد من سلامة الحاضرين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه في حالة الاشتباه بأعراض مشابهة لكورونا لأي من الحضور يتم عرضه على طبيب متواجد خلال صلوات القداس والعشية للتأكد من حالته الصحية ؛ كما يتم تعقيم الأيدي لكل الحضور والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات.

وتابع أن هناك فواصل في الجلوس بين الحضور؛ بحيث لا يمكن جلوس أكثر من فردين في كل دكة، للحد من التجمعات؛ مؤكدا أن عدد الحضور خلال قداس السيامة يقدر بحوالي ١٥٠٠ شخص.

ومن المقرر أن تقام صلوات قداس سيامة الأساقفة الجدد، في الساعة التاسعة صباح اليوم، وتعتبر هذه هي السيامة الأولى التي تتم بداخل كاتدرائية العاصمة الجديدة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.

ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الانبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الانبا فام أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا باسم الانبا جوزيف، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية باسم الأنبا اكسيوس.
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)
تفاصيل الاستعداد لقداس سيامات الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)

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