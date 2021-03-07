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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد أخذ لقاحات كورونا بين الأمريكيين

الأحد 07/مارس/2021 - 08:20 ص
لقاحات كورونا بين
لقاحات كورونا بين الأمريكيين
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كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث ارتفاع نسبة من يعتزم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تلقاه فعلا، إلى 69%.

ووصف المركز ـ وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ النسبة الأخيرة أنها تشكل "ارتفاعا كبيرا" عن النسبة السابقة المسجلة، في نوفمبر الماضي، والتي لم تتجاوز 60% آنذاك.

وأظهر الاستطلاع، أن 19% من الأمريكيين البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فعلا، مؤكدا أن 50% منهم يخططون للحصول عليه.

وكان من الملفت في تقرير "بيو" أن نسبة تصل إلى 61% من الأمريكيين السود أكدوا أنهم يخططون لتلقي اللقاح، "بزيادة حادة" عن نوفمبر، عندما كانت نسبة موافقتهم على تلقيه لا تتجاوز 42 %.

وفيما يخص فئة كبار السن فوق 65 عاما، قال 41 % منهم إنهم تلقوا فعلا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما أكد 44 % أنهم يخططون للحصول عليه.

ووفقا للمركز، فإن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يستمرون بأن يكونوا أقل ميلا لتلقي اللقاح مقارنة بذوي الدخل الأكثر ارتفاعا.

وأظهر الاستطلاع فجوة واسعة ما بين المنتمين للحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، فقد وصلت نسبة الديمقراطيين المؤيدين لتلقي اللقاح إلى 83 %، بينما لم تتجاوز نسبة الجمهوريين الموافقين على الأمر 56 %.

ويقول المركز إن الفجوة ما بين أنصار الحزبين باتت اليوم أكثر اتساعا مما كانت عليه في 2020.

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