62 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 62 ألفا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و952 ألفا و137 حالة.وأوضحت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 1558 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 524 ألفا و319 حالة.