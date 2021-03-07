دبلوماسي روسي: المنظمات الدولية تبدي اهتماما بالتطعيم بلقاح «سبوتنيك في»

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن العديد من ممثلي المجتمع الدبلوماسي في فيينا، وأعضاء من مختلف المنظمات الدولية أبدوا اهتمامًا بالتطعيم باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.وكتب أوليانوف -على تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد- "أعرب العديد من الزملاء من السلك الدبلوماسي في فيينا، والمنظمات الدولية عن اهتمامهم بلقاحات روسية"، مضيفا أن العمل جار في هذا الصدد، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت (ليس أقل من شهر)، وأنه يعتمد جزئيًا على السلطات الأوروبية".وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس الماضي أنها بدأت إجراءات المراجعة الدورية للقاح "سبوتنيك في" الروسي، فيما أكد منظم الاتحاد الأوروبي أنه خلال المراجعة سيقوم المتخصصون بتقييم مدى امتثال المستحضر لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.وأشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف إلى أن موافقة وكالة الأدوية الأوروبية ستسمح بتوفير لقاح "سبوتنيك في" لسكان الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو 2021.يذكر أنه في وقت سابق، تواترت أنباء عن موافقة عدد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل بشكل فردي على استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي بدون انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، وحاليًا، تم تسجيل اللقاح في المجر وسلوفاكيا.ويعد "سبوتنيك في" من بين أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم من حيث الموافقات الواردة من المنظمين الحكوميين، وحتى الآن، أجازت 45 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 1.1 مليار شخص استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.