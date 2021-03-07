رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي روسي: المنظمات الدولية تبدي اهتماما بالتطعيم بلقاح «سبوتنيك في»

الأحد 07/مارس/2021 - 08:18 ص
سبوتنيك
سبوتنيك
أ ش أ
طباعة
قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن العديد من ممثلي المجتمع الدبلوماسي في فيينا، وأعضاء من مختلف المنظمات الدولية أبدوا اهتمامًا بالتطعيم باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وكتب أوليانوف -على تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد- "أعرب العديد من الزملاء من السلك الدبلوماسي في فيينا، والمنظمات الدولية عن اهتمامهم بلقاحات روسية"، مضيفا أن العمل جار في هذا الصدد، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت (ليس أقل من شهر)، وأنه يعتمد جزئيًا على السلطات الأوروبية".

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس الماضي أنها بدأت إجراءات المراجعة الدورية للقاح "سبوتنيك في" الروسي، فيما أكد منظم الاتحاد الأوروبي أنه خلال المراجعة سيقوم المتخصصون بتقييم مدى امتثال المستحضر لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

وأشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف إلى أن موافقة وكالة الأدوية الأوروبية ستسمح بتوفير لقاح "سبوتنيك في" لسكان الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو 2021.

يذكر أنه في وقت سابق، تواترت أنباء عن موافقة عدد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل بشكل فردي على استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي بدون انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، وحاليًا، تم تسجيل اللقاح في المجر وسلوفاكيا.

ويعد "سبوتنيك في" من بين أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم من حيث الموافقات الواردة من المنظمين الحكوميين، وحتى الآن، أجازت 45 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 1.1 مليار شخص استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

صحيفة: ثقة الأمريكيين في لقاحات كورونا تتزايد

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات