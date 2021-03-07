ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 116.4 مليون

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 116 مليونا و483 ألفا و282 حالة.وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية- على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و587 ألفا و934 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حوال العالم بلغ 65 مليونا و846 ألفا و43 شخصا.