ترامب يزور مسقط رأسه للمرة الأولى منذ خروجه من البيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مسقط رأسه والولاية التي عاش فيها غالبية حياته، نيويورك، للمرة الأولى منذ مغادرة البيت الأبيض، وسط خلاف متصاعد مع صهره جاريد كوشنر.وكان ترامب غادر البيت الأبيض، في 20 يناير الماضي، إلى ولاية فلوريدا الجنوبية، حيث يمتلك منتجعا هناك، عوضا عن نيويورك.وولد ترامب في ولاية نيويورك وأقام فيها معظم حياته، ولديه الكثير من العقارات هناك، لكن ابتعد عنها أثناء رئاسته إلى ولاية فلوريدا، بسبب ما قال إنه إساءات من سياسيين لا يقدرون الضرائب التي يدفعها للولاية.وسيعود الرئيس السابق سيعود إلى نيويورك نهاية هذا الأسبوع، بعد أن أمضى الأسابيع الستة الماضية في منتجع بالم بيتش في فلوريدا.يأتي هذا التطور يأتي في ظل الخلاف بين الرئيس السابق وصهره جاريد كوشنر، الذي كان كبير مستشاريه أثناء ولايته.وأشارت شبكة "سي إن إن" الأميركية إلى أن ترامب غاضب من كوشنر، بسبب الخسارة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.