1780 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1780 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 590 ألفا و508 حالات.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و205 حالات.وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 559 ألفا و248 شخصا، مشيرا إلى وجود 17 ألفا و352 حالة نشطة.