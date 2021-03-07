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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمرأة وتسلط الضوء على انتهاكات الحوثيين

الأحد 07/مارس/2021 - 08:12 ص
اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
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تناولت الصحف الإماراتية في افتتاحياتها صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا المحلية والدولية والتي كان أبرزها تسليط الضوء على استمرار الحوثيين في التصعيد العسكري في اليمن والاحتفال باليوم العالمي للمرأة وآخر تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

حيث قالت صحيفة الاتحاد تحت عنوان "مساواة تامة" - إن جميع فئات المجتمع تحظى بكل التقدير والاحترام برعاية واهتمام القيادة الحكيمة والمرأة على وجه التحديد، تحققت كامل طموحاتها، بدعم القيادة التي كفلت لها كل الحقوق، ووفرت لها أطر الحماية والمساندة الضرورية للقيام بدورها في المجتمع.

وأضافت أنه في اليوم العالمي للمرأة، يمكن للإماراتية أن تفاخر بمختلف المحافل الدولية، بما حققته من مكاسب استثنائية نالتها في شتى القطاعات، بالجهود المتواصلة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية فالمرأة تضطلع الآن بأدوار قيادية مهمة في المجتمع.

وخلصت إلى القول "وتمثل المساواة بين الجنسين، الأساس الراسخ لتمكين المرأة في إطار سعي وحرص القيادة على ضمان كامل حقوق الإنسان لمختلف أطياف المجتمع، من دون تمييز، انطلاقًا من المادة الدستورية التي تنص على أن الجميع متساوون أمام القانون".

من جانبها.. وتحت عنوان "الإمارات وطن بناء الإنسان" قالت صحيفة الوطن، إن الإبداع الذي رسخته قيادتنا الرشيدة في الوطن هو صناعة القادة وعلمت الجميع أن كل فرد في المجتمع عليه واجب يؤديه وسيجد من يأخذ بيده ليكون قادرًا على العمل في سبيل الوطن الذي بات الأجمل والأكثر فاعلية وديناميكية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عندما بيّن أنه لا نهاية لسباق التميز.

وأضافت أنه لم يكن للنجاحات سقف محدود في دولة الإمارات يومًا، بل كانت كل منها محطة في الطريق نحو المستقبل.. ونحو مجد كبير من الإنجازات لا يمكن أن يتوقف أو يعرف الحدود، فالزمن متغير ومتسارع ولن يقف في محطة بعينها، ووحدها الأمم التي تدرك هذه القناعة وتحمل من الطموحات الكثير سوف تشحذ همم أبنائها على أن السباق متواصل وأن الإنجازات والنجاحات والتقدم جميعها تشكل زادًا للشعوب التي حسمت أمرها واتخذت القرار الشجاع بأن تكون في طليعة الأمم منطلقة من إيمانها بقدرتها على قهر المستحيل وتحقيق الأحلام.

فيما تحدثت صحيفة البيان تحت عنوان "تصعيد حوثي مستمر"، عن أن استمرار الحوثيين في التصعيد العسكري يؤكد نواياهم الإجرامية المتعمدة لإبادة اليمنيين والسيطرة على المنشآت ويعكس موقفهم الحقيقي من السلام، فقد قابلت الميليشيا مساعي السلام بمزيد من التعنت والتحشيد للحرب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر على المناطق اليمنية وباتجاه المدن في السعودية. ما يقوّض الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن وإعادة السلام.

وخلصت إلى أن وضع اليمن لا يتحمل المزيد من المراوغات الحوثية، فالسلام لن يتحقق إلا بضغط دولي قوي على الميليشيا ومن خلفها إيران، لتنفيذ اتفاق استكهولم، والشعب اليمني لن يقبل إلا بسلام حقيقي يستعيد الدولة، ويلتزم بالمرجعيات وينهي وجود الميليشيا.

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