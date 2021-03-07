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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18.7 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

الأحد 07/مارس/2021 - 08:10 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 18 ألفا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ حوالي شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و210 آلاف و799 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 100 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و756 شخصا.

وأفادت الصحة، بأن 14 ألفا و392 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و868 ألفا و520 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و523 شخصا.

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