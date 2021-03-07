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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توافد طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان الموحد

الأحد 07/مارس/2021 - 08:10 ص
طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
نورهان عبدالرحمن
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بدأ توافد طلاب الصف الثالث الإعدادي، لأداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول، بمدارسهم، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة واحترازية، حفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة، أن يكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

وشددت الوزارة، أن لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة، أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فنى ........الخ) وفق تلك الدرجات.

وأكدت الوزارة أن يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

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