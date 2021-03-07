802 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 218 ألفا و101 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 568 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 201 ألفا و750 حالة.وأضافت وزارة الصحة الكازاخية - أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 18 ألفًا و882 شخصًا، منهم 50 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.