اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة في طريقها للسعودية
الأحد 07/مارس/2021 - 08:09 ص
أمينة ذكىطباعة
أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين، فضلا عن اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة، وفقا لما نقلته قناة "العربية" منذ قليل.
وأضاف التحالف أن الحوثيين يستهدفون مدنيين وأعيان بطائرات مسيرة مفخخة بشكل ممنهج ومتعمد.
وأضاف التحالف أن الحوثيين يستهدفون مدنيين وأعيان بطائرات مسيرة مفخخة بشكل ممنهج ومتعمد.