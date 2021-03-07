اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة في طريقها للسعودية

أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين، فضلا عن اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة، وفقا لما نقلته قناة "العربية" منذ قليل.وأضاف التحالف أن الحوثيين يستهدفون مدنيين وأعيان بطائرات مسيرة مفخخة بشكل ممنهج ومتعمد.